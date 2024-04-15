Российские военные прорвали оборону ВСУ около Часова Яра

Артемовск. ДНР. Организованная украинскими военными линия обороны возле Часова Яра в ДНР прорвана. Вооруженные силы России наступают сразу на 4 участках, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

По данным источника, также российские военные освободили населенный пункт Богдановка.

Часов Яр находится западнее взятого в 2023 году Артемовска Донецкой Народной республики. Освобождение этого города откроет перед российскими войсками прямую дорогу на Константиновку, а далее – Краматорска и Славянска.