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Российские военные прорвали оборону ВСУ около Часова Яра

14:31, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные прорвали оборону ВСУ около Часова Яра
14:31, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
266
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
266
0

Также российские военные освободили населенный пункт Богдановка.

Артемовск. ДНР. Организованная украинскими военными линия обороны возле Часова Яра в ДНР прорвана. Вооруженные силы России наступают сразу на 4 участках, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

По данным источника, также российские военные освободили населенный пункт Богдановка.

Часов Яр находится западнее взятого в 2023 году Артемовска Донецкой Народной республики. Освобождение этого города откроет перед российскими войсками прямую дорогу на Константиновку, а далее – Краматорска и Славянска.

14:31, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
266
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#спецоперация\n#СВО