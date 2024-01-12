Пациент и медик погибли при атаке украинским дроном реанимобиля под Горловкой

Гольмовский. ДНР. Два человека погибли в ДНР в результате удара беспилотника ВСУ по реанимобилю, вывозившему раненых энергетиков. Они пострадали от обстрела ранее, пишет «Российская газета» со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.

По его данным, удар по медицинскому автомобилю был нанесен в поселке Гольмовский, он находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Скорая помощь эвакуировала раненых сотрудников «Центральных электрических сетей», когда в машину влетел боевой дрон. Погибли фельдшер и энергетик, еще трое медиков получили ранения, написал Приходько в своем Telegram-канале.