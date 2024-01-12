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Пациент и медик погибли при атаке украинским дроном реанимобиля под Горловкой

13:16, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пациент и медик погибли при атаке украинским дроном реанимобиля под Горловкой
13:16, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
80
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#обстрел\n#энергетика\n#врачи\n#скорая помощь\n#гибель людей\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны
Фото: pxhere.com
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Скорая помощь увозила энергетиков, пострадавших от предыдущего удара.

Гольмовский. ДНР. Два человека погибли в ДНР в результате удара беспилотника ВСУ по реанимобилю, вывозившему раненых энергетиков. Они пострадали от обстрела ранее, пишет «Российская газета» со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.

По его данным, удар по медицинскому автомобилю был нанесен в поселке Гольмовский, он находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Скорая помощь эвакуировала раненых сотрудников «Центральных электрических сетей», когда в машину влетел боевой дрон. Погибли фельдшер и энергетик, еще трое медиков получили ранения, написал Приходько в своем Telegram-канале.

13:16, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
80
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#обстрел\n#энергетика\n#врачи\n#скорая помощь\n#гибель людей\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны