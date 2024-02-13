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Под ракетный удар на полигоне ВСУ в Селидово могли попасть до полутора тысяч военных

18:09, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под ракетный удар на полигоне ВСУ в Селидово могли попасть до полутора тысяч военных
18:09, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
286
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#ракеты\n#обстрел\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
286
0

Они проходили боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку.

Селидово. Украина. Полигон в Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР подвергся удару российскими ракетами «Искандер». Атака была проведена во время общего построения военных, в котором могли участвовать до 1,5 тыс. украинских военных, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канала Mash.

Сообщается, что в Селидово солдаты ВСУ проходили боевое слаживание. Их готовили к отправке в Авдеевку, где для украинской армии сложилось критическое положение. Ракеты с кассетными боевыми частями обрушивались на полигон трижды с интервалами до 1 часа. 

По разным оценкам, потери Вооруженных сил Украины в результате удара могут составить от 300 до 1500 человек убитыми и ранеными.

18:09, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
286
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#ракеты\n#обстрел\n#военные\n#спецоперация\n#СВО