Под ракетный удар на полигоне ВСУ в Селидово могли попасть до полутора тысяч военных

Селидово. Украина. Полигон в Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР подвергся удару российскими ракетами «Искандер». Атака была проведена во время общего построения военных, в котором могли участвовать до 1,5 тыс. украинских военных, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канала Mash.

Сообщается, что в Селидово солдаты ВСУ проходили боевое слаживание. Их готовили к отправке в Авдеевку, где для украинской армии сложилось критическое положение. Ракеты с кассетными боевыми частями обрушивались на полигон трижды с интервалами до 1 часа.

По разным оценкам, потери Вооруженных сил Украины в результате удара могут составить от 300 до 1500 человек убитыми и ранеными.