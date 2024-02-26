Минобороны сообщило об освобождении Ласточкино в ДНР

Ласточкино. ДНР. Населенный пункт Ласточкино в Донецкой Народной Республике взяли под контроль российские военные. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что в Ласточкино вошли бойцы группировки войск «Центр». Поселок находится на Авдеевском направлении. После овладения данным населенным пунктом, военные продолжили улучшать положение по переднему краю, добавили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино ДНР поражены скопления живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 февраля стало известно об освобождении населенного пункта Победа в Донецкой Народной Республике. Перед этим, 17 февраля, российская армия взяла под контроль Авдеевку.