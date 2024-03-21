Тоненькое. ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, противник был вытеснен из села слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили железнодорожную станцию Алебастровая.

Взятие Тоненького позволит российским военным усилить давление на важный укрепрайон ВСУ в Красногоровке. Теперь наступление на него можно вести с севера и юга.

Напомним, 19 марта на Авдеевском направлении бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка. Тогда же стало известно об отходе ВСУ из Тоненького.