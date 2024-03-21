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Российские военные освободили село Тоненькое под Авдеевкой

16:39, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили село Тоненькое под Авдеевкой
16:39, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
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На Донецком направлении противника выбили со станции Алебастровая.

Тоненькое. ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, противник был вытеснен из села слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили железнодорожную станцию Алебастровая.

Взятие Тоненького позволит российским военным усилить давление на важный укрепрайон ВСУ в Красногоровке. Теперь наступление на него можно вести с севера и юга.

Напомним, 19 марта на Авдеевском направлении бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка. Тогда же стало известно об отходе ВСУ из Тоненького.

16:39, 21 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО