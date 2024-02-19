В Минобороны сообщили о взятии коксохимического завода в Авдеевке

Авдеевка. ДНР. Территория коксохимического комбината в Авдеевке полностью освобождена от украинских военных. Об этом заявили в Минобороны России, передает RT.

На административных зданиях предприятия установлены российские флаги. Беспорядочное отступление ВСУ из города и его окрестностей продолжается, по противнику наносятся удары, добавили в ведомстве.

Об освобождении самой Авдеевки Минобороны объявило 17 февраля. Об этом было доложено президенту России. Владимир Путин выразил благодарность войскам группировки «Центр» и командовавшему операцией генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

Коксохимический завод был отлично укреплен, и при наличии у гарнизона воли к сопротивлению, мог бы удерживаться противником еще долгое время, подобно «Азовстали» в Мариуполе. Однако 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился оставить Авдеевку, объяснив это сложностью удержания населенного пункта и необходимостью сохранения личного состава. Фактически массовое бегство украинских военных с позиций в городе началось за сутки до этого приказа, заявили в Минобороны России. Ранее, по данным военкоров, им был предъявлен ультиматум.

Авдеевка находится в 15 км к северу от Донецка. С 2014 года оттуда велись постоянные артиллерийские обстрелы столицы ДНР. Освобождение города обезопасит Донецк и позволит продолжить освобождение территории республики.

Добавим, потери ВСУ в боях за Авдеевку по данным Минобороны России составили более 1,5 тыс. человек.