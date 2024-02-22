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Российские военные освободили под Донецком село с символическим названием Победа

16:11, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили под Донецком село с символическим названием Победа
16:11, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#Россия\n#Украина\n#ДНР\n#Донецк\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
94
0

Населенный пункт находится неподалеку от Марьинки.

Победа. ДНР. В населенный пункт Победа на Донецком направлении вошли российские военные. Взятие села с символическим названием позволило улучшить положение по переднему краю на данном участке боевых действий, передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что в боях участвовали подразделения Южной группировки войск. Также на данном направлении было нанесено поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в ДНР. Противник потерял свыше 410 военнослужащих, 1 танк, 3 бронированные машины, 5 автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика». 

Село Победа расположено к югу от Марьинки в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Марьинку российские военные освободили в декабре 2023 года. А 17 февраля было объявлено о взятии другого важного в стратегическом отношении укрепленного ВСУ населенного пункта Авдеевка под Донецком.

16:11, 22 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#Россия\n#Украина\n#ДНР\n#Донецк\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО