Москва. Украинские военные собираются использовать химическое оружие для сдерживания наступления российской армии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает RT.

По его словам, с сентября по октябрь 2023 года в районы возле городов Краматорск и Купянск при содействии западных кураторов были доставлены емкости с синильной кислотой и аммиаком. В случае продвижения российских военных, их планируется взрывать вдоль автодорог на основных транспортных развязках, заявил генерал.

Кириллов отметил, что эту тактику противник называет «особыми химическими поясами». Она призвана замедлить передвижение наших бойцов и дать дополнительное время на подготовку оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Полученную информацию подтверждают запросы Украины к Евросоюзу о поставках в текущем году 283 тыс. противогазов и общевойсковых защитных комплектов. Также ВСУ требуется по 500 тыс. защитных перчаток и противохимических пакетов, 150 тыс. комплектов антидотов и 20 тыс. тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ, рассказал начальник войск РХБЗ. А в 2023 году Киев получил от стран НАТО 600 тыс. ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ, 750 тыс. флаконов препаратов для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты и 55 тыс. комплектов индивидуальной защиты.

Кроме того, Кириллов заявил, что Украина применяет химическое оружие для осуществления терактов. По его словам, в 2022 году отравление рицином пережил глава Херсонской области Владимир Сальдо, а в 2023 году фенольными соединениями пытались убить главу администрации Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.