Донецк и Луганск намерены установить контроль над двумя областями Украины

Донецк. ДНР. Войска ДНР и ЛНР планируют выйти на границы Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, пишет «Интерфакс».

«Задача — административные границы Донецкой области. Потому что Донецкая народная республика и Луганская народная республика — они в административных границах тех областей, которые были до 14-го года», — приводит его слова агентство.

Информацию о том, что вооруженные силы ЛНР намерены взять под свой контроль всю территорию Луганской области Украины, подтвердил дипломатический советник главы республики Родион Мирошник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Задача стоит зачистить, освободить территорию, которая де-юре относится к Луганской народной республике. Это основная задача, которая стоит перед нашими вооружёнными силами, ради которых они, собственно, и были созваны», — заявил Родион Мирошник.

Ранее сообщалось о штурме Народной милицией ЛНР города Счастье в 30 км от Луганска. Бои идут также на линии соприкосновения вооруженных сил ДНР и Украины.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной операции на Украине и призвал военнослужащих соседнего государства не оказывать сопротивление и возвращаться по домам. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны России. Там заверили, что атакам подвергаются исключительно военные объекты, прежде всего аэродромы. Также в ведомстве заявили об подавлении украинских средств ПВО.

В соцсетях между тем появилась информация о появлении российских военных в Харькове. Об этом пишут «Известия».

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписала договоры о дружбе и взаимопомощи ДНР и ЛНР.