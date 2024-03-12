Невельское. ДНР. Российские военные взяли под контроль поселок Невельское Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате подразделения группировки войск «Южная» на Донецком направлении заняли более выгодные позиции.

Также сообщается, что активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР. Формирования 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ были поражены и потеряли до 350 человек, 2 танка, 4 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что при попытке прорыва в Курскую и Белгородскую области было уничтожено порядка 100 украинских диверсантов.