Обстрел ВСУ рынка в Донецке осудил генсек ООН

Нью-Йорк. США. Удар украинских военных по рынку в Донецке прокомментировал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Об этом пишут «Известия».

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», — приводит агентство сообщение офиса генсека ООН.

Гутерриш напомнил, что подобные действия запрещены международным правом и призвал прекратить обстрелы.

21 января ВСУ открыли огонь по рынку в Донецке. В результате погибли как минимум 27 человек, ранения получили 25. В больницы отпрапвлены 18 человек, включая двоих детей.

22 января в Донецкой Народной Республике объявили днем траура.

Министерство иностранных дел России обратилось к странам мира и международным организациям с призывом осудить варварский теракт Киева. Молчание в такой ситуации будет означать одобрение убийств мирных граждан, подчеркнули в МИД РФ. Также вопрос об обстреле рынка в Донецке предлагается внести в повестку заседания Совета безопасности ООН по Украине.