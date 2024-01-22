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Обстрел ВСУ рынка в Донецке осудил генсек ООН

09:59, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Обстрел ВСУ рынка в Донецке осудил генсек ООН
09:59, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
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#Украина\n#Россия\n#Донецк\n#ДНР\n#Донбасс\n#обстрел\n#гибель людей\n#трагедия\n#траур\n#теракт\n#СВО\n#спецоперация\n#ООН
Фото: pxhere.com
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В результате теракта погибли минимум 27 мирных жителей.

Нью-Йорк. США. Удар украинских военных по рынку в Донецке прокомментировал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Об этом пишут «Известия».

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», — приводит агентство сообщение офиса генсека ООН.

Гутерриш напомнил, что подобные действия запрещены международным правом и призвал прекратить обстрелы.

21 января ВСУ открыли огонь по рынку в Донецке. В результате погибли как минимум 27 человек, ранения получили 25. В больницы отпрапвлены 18 человек, включая двоих детей. 

22 января в Донецкой Народной Республике объявили днем траура.

Министерство иностранных дел России обратилось к странам мира и международным организациям с призывом осудить варварский теракт Киева. Молчание в такой ситуации будет означать одобрение убийств мирных граждан, подчеркнули в МИД РФ. Также вопрос об обстреле рынка в Донецке предлагается внести в повестку заседания Совета безопасности ООН по Украине.

09:59, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
0
#Украина\n#Россия\n#Донецк\n#ДНР\n#Донбасс\n#обстрел\n#гибель людей\n#трагедия\n#траур\n#теракт\n#СВО\n#спецоперация\n#ООН