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Филипп Киркоров выступил в больнице Горловки в ДНР

13:46, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Филипп Киркоров выступил в больнице Горловки в ДНР
13:46, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
281
0
#ДНР\n#Донбасс\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#благотворительность\n#больница\n#подарки\n#врачи\n#военные\n#СВО\n#спецоперация\n#Киркоров
Фото: vk.com/official_kirkorov
281
0

Он привез подарки медикам и пациентам медучреждения.

Горловка. ДНР. В городской больнице Горловки (ДНР) прошел концерт Филиппа Киркорова. Видео выступления опубликовало агентство RT в своем Telegram-канале

Певец исполнил свои хиты перед сотрудниками и пациентами медучреждения, а также привез для них подарки. Ранее стало известно, что Киркоров прибыл в Донецкую Народную Республику утром 13 февраля. Сообщалось, что он планирует встретиться с участниками СВО, проходящими лечение в одном из госпиталей ДНР.

Напомним, перед этим музыкант заявил, что направит свой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, которые пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ.

13:46, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
281
0
#ДНР\n#Донбасс\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#благотворительность\n#больница\n#подарки\n#врачи\n#военные\n#СВО\n#спецоперация\n#Киркоров