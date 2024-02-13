Филипп Киркоров выступил в больнице Горловки в ДНР

Горловка. ДНР. В городской больнице Горловки (ДНР) прошел концерт Филиппа Киркорова. Видео выступления опубликовало агентство RT в своем Telegram-канале.

Певец исполнил свои хиты перед сотрудниками и пациентами медучреждения, а также привез для них подарки. Ранее стало известно, что Киркоров прибыл в Донецкую Народную Республику утром 13 февраля. Сообщалось, что он планирует встретиться с участниками СВО, проходящими лечение в одном из госпиталей ДНР.

Напомним, перед этим музыкант заявил, что направит свой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, которые пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ.