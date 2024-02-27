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Министр образования Удмуртии рассказала о зачислении детей из ЛДНР в первый класс

18:08, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Министр образования Удмуртии рассказала о зачислении детей из ЛДНР в первый класс
18:08, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
261
0
#ЛНР\n#ДНР\n#школы
Фото: ИА «Сусанин»
261
0

Они будут поступать на общих условиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дети из ЛДНР зачисляются в школы на общих условиях. Об этом 27 февраля сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Чаще всего ведь дети, которые действительно идут на нашей территории в первый класс, они уже имеют определенные статусы и прописку, кто-то временную, поэтому в общем порядке», — рассказала Светлана Болотникова.

Однако, в случаях, когда дети прописаны за пределами Удмуртии, они могут претендовать на свободные места в ходе второго этапа зачисления.

Кроме того, министр прокомментировала ситуацию с переполненными школами.

«Если говорить про ижевские школы, то переполняемость наблюдается, особенно в начальных классах. Количественной нормой класса считается 25 человек, однако, в действительности получается чуть больше», — ответила министр.

Напомним, запись в школы начнётся 25 марта.

18:08, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
261
0
#ЛНР\n#ДНР\n#школы