Министр образования Удмуртии рассказала о зачислении детей из ЛДНР в первый класс

Они будут поступать на общих условиях.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дети из ЛДНР зачисляются в школы на общих условиях. Об этом 27 февраля сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
«Чаще всего ведь дети, которые действительно идут на нашей территории в первый класс, они уже имеют определенные статусы и прописку, кто-то временную, поэтому в общем порядке», — рассказала Светлана Болотникова.
Однако, в случаях, когда дети прописаны за пределами Удмуртии, они могут претендовать на свободные места в ходе второго этапа зачисления.
Кроме того, министр прокомментировала ситуацию с переполненными школами.
«Если говорить про ижевские школы, то переполняемость наблюдается, особенно в начальных классах. Количественной нормой класса считается 25 человек, однако, в действительности получается чуть больше», — ответила министр.
Напомним, запись в школы начнётся 25 марта.