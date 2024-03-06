В Минобороны сообщили о третьем подбитом под Авдеевкой танке Abrams

Авдеевка. ДНР. Третий по счету американский танк «Абрамс» уничтожен российскими военными на Авдеевском направлении. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что всего за сутки там были подбиты 2 танка противника, в том числе один Abrams. Его вывел из строя с первого выстрела экипаж российского танка Т-72 Б3, уточнили в ведомстве. Также неприятель потерял самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», 4 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.

Напомним, первый поставленный США Украине танк «Абрамс» был уничтожен под Авдеевкой 26 февраля. Удар был нанесен расчетом беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной мотострелковой бригады, использовался дрон «Пиранья». Позднее еще один Abrams на Авдеевском направлении взорвали также с помощью беспилотника. Третий «Абрамс» расстрелян в ходе танковой дуэли, такой случай отмечается впервые.