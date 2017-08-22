Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта в ижевском зоопарке

Традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на концерне «Калашников» разработали оружие, способное сбивать беспилотники. Устройство нового поколения предназначено для борьбы с незаконным использованием дронов. Применять его можно как в военных, так и в гражданских целях.

Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Авария:

В Можге пассажирский автобус сбил человека. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы сообщили, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Причины ДТП уточняются.

По факту:

Власти Ижевска поддержали идею перехода на фактическую оплату отопления. Глава города Юрий Тюрин считает, что такая система прозрачна и понятна для жителей. Напомним, что сейчас идет голосование за выбор способа оплаты тепла.

Новое здание детского сада:

Детский сад появится на месте бывшего Октябрьского отдела полиции в Ижевске. Новые помещения смогут принять 220 малышей. При наличии финансирования проектную документацию разработают уже в следующем году.

Новенькие:

В Ижевском зоопарке посетителям впервые показали пингвинов Гумбольдта. Перед этим Клементина, Бенедикт, Рональд, Фарго и Цой месяц провели в карантине. Сейчас их переселили в специальный вольер.