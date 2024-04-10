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В МУП ЖКХ Можги обнаружились «мёртвые души»

14:00, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В МУП ЖКХ Можги обнаружились «мёртвые души»
14:00, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
467
0
#Можга\n#злоупотребление полномочиями
Фото: @arzik2
467
0

Против бывшего руководителя предприятия возбудили уголовное дело.

Можга. Удмуртия. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями завели в Можге в отношении экс- руководителя МУП ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что врио директора предприятия из корыстной заинтересованности фиктивно трудоустроил двух работников, которые фактически трудовые обязанности на предприятии не исполняли. Но при этом с сентября по ноябрь 2023 года им перечислялась зарплата. Общая сумма причинённого ущерба составила более 90 тыс. рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Можгинский райсуд для рассмотрения по существу.

14:00, 10 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
467
0
#Можга\n#злоупотребление полномочиями