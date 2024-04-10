В МУП ЖКХ Можги обнаружились «мёртвые души»

Можга. Удмуртия. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями завели в Можге в отношении экс- руководителя МУП ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что врио директора предприятия из корыстной заинтересованности фиктивно трудоустроил двух работников, которые фактически трудовые обязанности на предприятии не исполняли. Но при этом с сентября по ноябрь 2023 года им перечислялась зарплата. Общая сумма причинённого ущерба составила более 90 тыс. рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Можгинский райсуд для рассмотрения по существу.