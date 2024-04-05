Ситуация на строящейся плотине в удмуртской деревне Большая Пудга находится на контроле властей

Можга. Удмуртия. Ситуация в зоне ремонтируемой плотины в деревне Большая Пудга находится на контроле властей Можгинского района. Об этом сообщил глава района Александр Васильев.

Ремонт плотины в деревне Большая Пудга идёт третий год. В каскаде прудов гидросооружения также находится водоём Можги.

«Это значит, что любой неконтролируемый сброс большого объема воды может способствовать подтоплению хозяйств городских жителей», — подчеркнул Александр Васильев.

Талые воды перенаправлены на водосброс действующей плотины. Глава района заверил, что угрозы массового сброса воды нет.