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Ситуация на строящейся плотине в удмуртской деревне Большая Пудга находится на контроле властей

09:40, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ситуация на строящейся плотине в удмуртской деревне Большая Пудга находится на контроле властей
09:40, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
196
0
#Можга\n#Удмуртия\n#паводок\n#плотина
Фото: ИА «Сусанин»
196
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Талые воды перенаправлены в водопропускное устройство.

Можга. Удмуртия. Ситуация в зоне ремонтируемой плотины в деревне Большая Пудга находится на контроле властей Можгинского района. Об этом сообщил глава района Александр Васильев.

Ремонт плотины в деревне Большая Пудга идёт третий год. В каскаде прудов гидросооружения также находится водоём Можги.

«Это значит, что любой неконтролируемый сброс большого объема воды может способствовать подтоплению хозяйств городских жителей», — подчеркнул Александр Васильев.

Талые воды перенаправлены на водосброс действующей плотины. Глава района заверил, что угрозы массового сброса воды нет. 

09:40, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
196
0
#Можга\n#Удмуртия\n#паводок\n#плотина