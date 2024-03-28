Житель Можги, который насмерть сбил подростка-велосипедиста, проведёт 7 лет в колонии

Можга. Удмуртия. В Можге осудили водителя, который насмерть сбил подростка-велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в июне 2023 года пьяный местный житель ехал на автомобиле по улице Калинина в Можге с превышением скорости. В результате водитель сбил велосипедиста, который двигался во встречном направлении. От полученных травм 12-летний подросток скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили права на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.