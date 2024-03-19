В Можге приступили к формированию нового созыва молодёжного парламента при Гордуме

Можга. Удмуртия. В Можге приступили к формированию нового созыва молодёжного парламента при Городской думе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги.

Членами парламента могут стать молодые люди от 14 до 30 лет. Приём заявочных документов и конкурсных работ участников продлится до 22 марта 2024 года.

Документы можно принести по адресу: улица Интернациональная, 30; Сектор по молодёжной политике (2 этаж). Приём документов проходит по рабочим дням с 08:00 до 17:00.

Любые вопросы можно задать по телефону: (34149) 3-27-43.