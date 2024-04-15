Суперфинал межрегионального баскетбольного турнира состоялся в Можге

Можга. Удмуртия. В Можге состоялся суперфинал межрегиональных соревнований по баскетболу «Кубок Феникса». Об этом сообщил глава города Эрик Уразов на своей странице «ВКонтакте».

В турнире участвовали восемь сильнейших команд России среди девушек 2010 года рождения. Это один из крупнейших баскетбольных турниров, отметил мэр.

Можгу на соревнованиях представляла команда СК «Виктория».

По итогам соревнований первое место завоевала команда «Спартак» из города Видное, серебро вручили мытищинской школе олимпийского резерва (СШОР), а бронзовую медаль получила СШОР «Тринта» из Москвы. Можгинская «Виктория» стала пятой в турнире.

«Мы гордимся вами, вы показали блестящую игру. Впереди вас ждут достойные победы», — поздравил можгинских спортсменок Эрик Уразов.