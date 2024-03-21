Выездная диспансеризация для участников СВО и семей погибших бойцов пройдет в Можге

Можга. Удмуртия. В Можге для участников СВО и членов семей погибших бойцов проведут выездную диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Пациентов примут 27 марта на площадке Ресурсного центра по реализации гражданских инициатив на селе и в малых городах, который находится на улице Интернациональной, 30.

Отмечается, что такую акцию проведут в регионе в третий раз. Впервые выездную диспансеризацию прошли 30 подопечных фонда «Защитники Отечества». Ветераны и близкие участников спецоперации сдали анализы, прошли ЭКГ и спирографию, а также им измерили артериальное давление.

Тех, кто ранее уже прошёл первый этап медосмотра, 27 марта проконсультирует врач-терапевт.

Узнать больше о выездной диспансеризации и записаться на неё можно в отделении филиала фонда «Защитники Отечества» в Можге или по телефону: 8 (34139) 4-31-63.

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