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Выездная диспансеризация для участников СВО и семей погибших бойцов пройдет в Можге

08:30, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Выездная диспансеризация для участников СВО и семей погибших бойцов пройдет в Можге
08:30, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
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#Можга\n#Удмуртия\n#диспансеризация\n#врачи\n#СВО
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии
87
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Такую акцию проведут в регионе уже в третий раз.

Можга. Удмуртия. В Можге для участников СВО и членов семей погибших бойцов проведут выездную диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Пациентов примут 27 марта на площадке Ресурсного центра по реализации гражданских инициатив на селе и в малых городах, который находится на улице Интернациональной, 30.

Отмечается, что такую акцию проведут в регионе в третий раз. Впервые выездную диспансеризацию прошли 30 подопечных фонда «Защитники Отечества». Ветераны и близкие участников спецоперации сдали анализы, прошли ЭКГ и спирографию, а также им измерили артериальное давление. 

Тех, кто ранее уже прошёл первый этап медосмотра, 27 марта проконсультирует врач-терапевт.

Узнать больше о выездной диспансеризации и записаться на неё можно в отделении филиала фонда «Защитники Отечества» в Можге или по телефону: 8 (34139) 4-31-63.

18+ 

08:30, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
87
0
#Можга\n#Удмуртия\n#диспансеризация\n#врачи\n#СВО