Пятиклассница из Удмуртии перевела интернет-знакомому почти все деньги своей матери

Можга. Удмуртия. В Можге пятиклассница перевела мошенникам почти 220 тысяч рублей с банковских карт своей матери. Как передаёт пресс-служба МВД по Удмуртии, было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Сотрудники полиции установили, что дочь 39-летней заявительницы 2011 года рождения в группе по интересам в соцсетях познакомилась с неизвестным. По указанию нового знакомого школьница попросила у матери телефон, взяла её банковские карты и под диктовку перевела почти 220 тысяч рублей на предоставленные счета.

Женщина обнаружила, что с её банковских счетов произошло списание средств только спустя сутки при неудачной попытке расплатиться в магазине за продукты питания. После чего обратилась в полицию.

МВД по УР рекомендует родителям чаще интересоваться, с кем их дети общаются в интернете. Кроме того, необходимо обучать ребёнка кибергигиене: не вводить данные учётной записи или любую другую конфиденциальную информацию без ведома родителей.