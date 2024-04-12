Полиция Удмуртии обнаружила нарколабораторию в помещении бывшего коровника

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе на территории заброшенной фермы обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В 2023 году 38-летний неработающий, ранее судимый житель Завьяловского района купил заброшенную ферму в Можгинском районе. Мужчина планировал производить там наркотики.

В результате куратор интернет-магазина присылал подозреваемому координаты тайников, откуда подозреваемый забирал химические реактивы и прекурсоры. Помимо этого, злоумышленник получал подробные инструкции по синтезированию наркотиков. Готовые наркотические вещества он раскладывал по тайникам.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УНК МВД по Удмуртии, ГУНК МВД России и Росгвардии. Специалисты задержали подозреваемого и обнаружили в бывшем коровнике большое количество емкостей с разными веществами. В результате исследований выяснилось, что это был мефедрон. Его масса составила 25 кг 625 г.

Помимо этого, в нарколаборатории находились реактивы, прекурсоры, упаковочный материал, средства химзащиты и другие предметы, которые использовал злоумышленник для производства и хранения наркотиков. Также в разрушенном гараже в гаражном кооперативе Можги оперативники нашли канистры с прекурсорами и реактивами. Эти вещества мужчина должен был забрать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемого заключили под стражу. Суд может лишить его свободы на срок до 20 лет.