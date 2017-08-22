Власти Ижевска поддержали переход на фактическую оплату за отопление

Глава города Юрий Тюрин сообщил, что такая система прозрачна и понятна для жителей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин поддержал переход на фактическую оплату за отопление. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 22 августа. По его словам, такая система понятная для жителей и довольно прозрачна.

«Потому что в месяц ты понимаешь сколько ты потребил, и если какая-то там не та цифра, то сразу можешь ее скорректировать или по крайней мере тебе легко могут объяснить», - рассказал Тюрин. К минусам действующей системы оплаты круглый год градоначальник отнес необходимость перерасчета. И если ранее перерасчет был в пользу собственников жилья, то из-за длинной зимы 2016-2017, жильцам пришлось доплачивать коммунальщикам.

Не исключено, что переход на оплату с 1/12 на 1/8 будет сопровождаться ошибками в начислении. «И это вызовет определённую волну недовольства, а главное - огромный объем работы для нашей системы ЖКХ. Но они-то этого не боятся, они готовятся к этому. Ну и второй момент – плата вырастет, мы понимаем. <…> Сам результат и по опыту других городов, которые перешли: лучше один раз это «переболеть» и потом жить нормально», - резюмировал Тюрин.

Напомним, что сейчас идет голосование за выбор способа оплаты за тепло. Пока с перевесом 65 против 35% лидирует вариант с фактическим расчетом. Выразить свое мнение можно:

- по ПРЯМОЙ ССЫЛКЕ

- на сайте dom-udm.ru (всплывающее окно при входе на сайт);

- анкету в бумажном виде можно получить в офисе Объединения советов домов Удмуртии по адресу Ижевск, ул. Тельмана, д.16 (напротив проходной Радиозавода) или скачать в Интернете, а затем положить в почтовый ящик около входа в офис;

- можно отправить отсканированную анкету по адресу sovet@dom-udm.ru