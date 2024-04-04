Грязевые потоки хлынули на трассу в Можгинском районе Удмуртии

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии потоки воды вынесли снег и землю на дорогу. Очевидцы поделились фотографиями произошедшего в соцсетях.

Инцидент произошёл на участке между деревней Лудзи-Шудзи и селом Горняк. Вода продолжает поступать, и на время образовалась пробка из автомобилей в оба направления.

Как сообщили в ГИБДД по Удмуртии, здесь произошёл прорыв талой воды с поля. На месте работают три единицы техники: экскаватор, погрузчик и КДМ. Автомобильное движение осуществляется без затруднений, отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в МЧС рассказали, что от граждан уже поступают сигналы о подтоплении; проверка показала, что речь идёт также о грунтовых или талых водах.