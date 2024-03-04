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Глава Можги Эрик Уразов выиграл лыжную гонку Сибинского Кубка

17:40, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Глава Можги Эрик Уразов выиграл лыжную гонку Сибинского Кубка
17:40, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#Эрик Уразов\n#спорт\n#горные лыжи\n#победители
Фото: vk.com (Эрик Уразов)
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Он оказался первым в категории «руководители».

Можга. Удмуртия. Глава Можги Эрик Уразов выиграл лыжную гонку в одном из этапов Сибинского Кубка. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти тренеров Шишкина С.М., Батуева Е.Г., Иванова М.И, проводятся в деревне Большие Сибы в Можгинском районе уже 20 лет. В настоящий момент состязания являются одним из этапов Сибинского Кубка. 

Отмечается, что для участия в деревню приезжают сильнейшие лыжники Удмуртии и соседних регионов. 3 марта Эрик Уразов участвовал в гонке в категории «руководители» и занял первое место.

Следующий зачëт Сибинского Кубка состоится в октябре. Участникам предстоит пробежать осенний кросс (0+). 

17:40, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Эрик Уразов\n#спорт\n#горные лыжи\n#победители