Глава Можги Эрик Уразов выиграл лыжную гонку Сибинского Кубка

Можга. Удмуртия. Глава Можги Эрик Уразов выиграл лыжную гонку в одном из этапов Сибинского Кубка. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти тренеров Шишкина С.М., Батуева Е.Г., Иванова М.И, проводятся в деревне Большие Сибы в Можгинском районе уже 20 лет. В настоящий момент состязания являются одним из этапов Сибинского Кубка.

Отмечается, что для участия в деревню приезжают сильнейшие лыжники Удмуртии и соседних регионов. 3 марта Эрик Уразов участвовал в гонке в категории «руководители» и занял первое место.

Следующий зачëт Сибинского Кубка состоится в октябре. Участникам предстоит пробежать осенний кросс (0+).