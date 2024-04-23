За мужеложство жителя Можги лишили свободы на 17 лет

Можга. Удмуртия. Жителя Можги признали виновным по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что ранее судимый 58-летний житель Можги виновен в мужеложестве в отношении лица, не достигшего 14 лет. Мужчину лишили свободы на 17 лет с ограничением свободы на два года.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

При вынесении решения суд учел неотбытую часть наказания обвиняемого по приговору Верховного суда Удмуртии, которым он также осуждён за преступления против половой неприкосновенности малолетних.