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За мужеложство жителя Можги лишили свободы на 17 лет

10:15, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За мужеложство жителя Можги лишили свободы на 17 лет
10:15, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
260
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
260
0

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги признали виновным по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что ранее судимый 58-летний житель Можги виновен в мужеложестве в отношении лица, не достигшего 14 лет. Мужчину лишили свободы на 17 лет с ограничением свободы на два года.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

При вынесении решения суд учел неотбытую часть наказания обвиняемого по приговору Верховного суда Удмуртии, которым он также осуждён за преступления против половой неприкосновенности малолетних.

10:15, 23 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
260
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Верховный суд Удмуртии