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Смертельное ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой произошло на трассе в Можгинском районе

10:00, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Смертельное ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой произошло на трассе в Можгинском районе
10:00, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#авария\n#Можга\n#смерть\n#Камаз
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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0

По предварительным данным, водитель «Киа» выехал на встречку.

Можга. Удмуртия. Смертельная авария произошла вечером 5 апреля на территории Можгинского района. Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 22:30 на 83 км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» в Можгинском районе столкнулись грузовик с легковушкой. По предварительным данным, водитель «Киа Рио» 1980 года рождения выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком в составе полуприцепа под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки скончался, а водителя «КАМАЗа» доставили в больницу.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

10:00, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
70
0
#авария\n#Можга\n#смерть\n#Камаз