Смертельное ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой произошло на трассе в Можгинском районе

Можга. Удмуртия. Смертельная авария произошла вечером 5 апреля на территории Можгинского района. Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 22:30 на 83 км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» в Можгинском районе столкнулись грузовик с легковушкой. По предварительным данным, водитель «Киа Рио» 1980 года рождения выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком в составе полуприцепа под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП водитель легковушки скончался, а водителя «КАМАЗа» доставили в больницу.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.