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Два УАЗа отправили можгинцы бойцам СВО

13:55, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Два УАЗа отправили можгинцы бойцам СВО
13:55, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
177
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#СВО\n#гуманитарная помощь\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
177
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Кроме того, военнослужащим отправили печи-буржуйки и другую гумпомощь.

Можга. Удмуртия. Из Можги в зону СВО отправили автомобили, печки и пиломатериалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

13 марта из Можги отправили гуманитарную помощь шести разным подразделениям бойцов СВО. Солдатам передали два УАЗа, генераторы, пило- и стройматериалы, печи-буржуйки, инструменты и другие необходимые вещи. С оплатой транспортных расходов жителям помог фонд Сообщество.

«Это уже 25-я по счету наша отправка, собрали мы ее нашим волонтерским движением при поддержке жителей, предприятий, представителей бизнеса, общественных объединений Можги», — прокомментировала отправку один из руководителей движения Гузелия Усимова.

13:55, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#СВО\n#гуманитарная помощь\n#Можга\n#Удмуртия