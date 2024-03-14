Два УАЗа отправили можгинцы бойцам СВО

Можга. Удмуртия. Из Можги в зону СВО отправили автомобили, печки и пиломатериалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

13 марта из Можги отправили гуманитарную помощь шести разным подразделениям бойцов СВО. Солдатам передали два УАЗа, генераторы, пило- и стройматериалы, печи-буржуйки, инструменты и другие необходимые вещи. С оплатой транспортных расходов жителям помог фонд Сообщество.

«Это уже 25-я по счету наша отправка, собрали мы ее нашим волонтерским движением при поддержке жителей, предприятий, представителей бизнеса, общественных объединений Можги», — прокомментировала отправку один из руководителей движения Гузелия Усимова.