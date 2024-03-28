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В Удмуртии скончался заместитель главы Можги по социальной политике

09:40, 28 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии скончался заместитель главы Можги по социальной политике
09:40, 28 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
671
0
#Можга\n#социальная политика\n#Удмуртия
Фото: Эрик Уразов
671
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Сергей Грачев занимал должность с августа.

Можга. Удмуртия. Заместитель главы Можги по социальной политике Сергей Грачев скончался в Удмуртии. Об этом сообщил мэр города Эрик Уразов на своей странице «ВКонтакте».

Сергей Грачев занимал должность заместителя по соцполитике с августа 2023 года. Ранее он также работал в администрации города и отвечал за социальную сферу.

«Выражаю соболезнования близким, родным, друзьям Сергея Евгеньевича. Это тяжелая утрата», — написал Эрик Уразов.

Он отметил, что позже сообщит информацию о времени и месте прощания.

09:40, 28 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
671
0
#Можга\n#социальная политика\n#Удмуртия