В Можге арестовали двух подростков по делу о покушении на сбыт наркотиков

Можга. Удмуртия. В Можге арестовали двух подростков по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

16- и 17-летнего можгинцев задержали ранним утром 5 апреля в припаркованном автомобиле возле одного из торговых заведений города. При себе они имели наркотики в крупном размере, которые, по данным следствия, хотели сбыть бесконтактным способом.

Вину обвиняемые признали в полном объёме. Суд отправил подростков под домашний арест.