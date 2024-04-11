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В Можге арестовали двух подростков по делу о покушении на сбыт наркотиков

14:35, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Можге арестовали двух подростков по делу о покушении на сбыт наркотиков
14:35, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#наркотики\n#подростки\n#Можга\n#домашний арест
Фото: СУ СКР по УР
77
0

Юношей отправили под домашний арест.

Можга. Удмуртия. В Можге арестовали двух подростков по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

16- и 17-летнего можгинцев задержали ранним утром 5 апреля в припаркованном автомобиле возле одного из торговых заведений города. При себе они имели наркотики в крупном размере, которые, по данным следствия, хотели сбыть бесконтактным способом.

Вину обвиняемые признали в полном объёме. Суд отправил подростков под домашний арест.

14:35, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
77
0
#наркотики\n#подростки\n#Можга\n#домашний арест