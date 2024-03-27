Картофель из Можгинского района увезут бойцам СВО

Можга. Удмуртия. Выращенный в Можгинском районе картофель вскоре увезут в зону спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можгинского района Александр Васильев.

Привезти картошку попросили сами военнослужащие. Они передали это сообщение через куратора волонтерского движения Можги и Можгинского района Гузелию Усимову.

Поделиться своими запасами решил председатель СПК-колхоза «Заря» Валентин Владимиров. Также помочь решил и директор Можгинского агропромышленного колледжа им. Г. Г. Оревкова Наиль Камальтдинов.

27 марта в деревне Кватчи в овощехранилище колхоза «Заря» студенты колледжа перебрали 2,5 т картофеля. 28 марта они продолжат эту работу.

«Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. Они ежедневно трудятся на наше благо, а мы должны быть для них надежной опорой», — отметил Александр Васильев.