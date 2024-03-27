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Картофель из Можгинского района увезут бойцам СВО

17:55, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Картофель из Можгинского района увезут бойцам СВО
17:55, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#картофель\n#спецоперация\n#студенты
Фото: скриншот видео Александра Васильева
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Студенты местного колледжа уже перебрали 2,5 т картошки.

Можга. Удмуртия. Выращенный в Можгинском районе картофель вскоре увезут в зону спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можгинского района Александр Васильев. 

Привезти картошку попросили сами военнослужащие. Они передали это сообщение через куратора волонтерского движения Можги и Можгинского района Гузелию Усимову. 

Поделиться своими запасами решил председатель СПК-колхоза «Заря» Валентин Владимиров. Также помочь решил и директор Можгинского агропромышленного колледжа им. Г. Г. Оревкова Наиль Камальтдинов. 

27 марта в деревне Кватчи в овощехранилище колхоза «Заря» студенты колледжа перебрали 2,5 т картофеля. 28 марта они продолжат эту работу. 

«Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. Они ежедневно трудятся на наше благо, а мы должны быть для них надежной опорой», — отметил Александр Васильев.  

17:55, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Можга\n#Удмуртия\n#картофель\n#спецоперация\n#студенты