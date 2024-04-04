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Житель Можги из ревности спалил усадьбу

10:15, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Житель Можги из ревности спалил усадьбу
10:15, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Можга\n#поджог
Фото: unsplash.com (Dave Hoefler)
194
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Общий ущерб превысил 3 млн рублей.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги осудили за поджог домов. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Дело завели в отношении ранее несудимого 50-летнего местного жителя по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённые путем поджога».

Суд установил, что в сентябре 2023 года подсудимый из ревности к одной даме умышленно поджёг рубероид на примыкающей к жилому дому стене навеса. В результате пожара жилой дом, постройки и имущество, находящееся в них, было уничтожено, сумма причинённого материального ущерба составила более 3 000 000 рублей.

Кроме того, в результате преступных действий подсудимого пострадали кровельное покрытие гаража, бани и навеса соседнего дома с причинением материального ущерба в размере более 250 000 рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба, причинённого в результате преступления, удовлетворены.

10:15, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Можга\n#поджог