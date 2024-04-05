Малая Пурга. Удмуртия. Пропавшего пса главы Малопургинского района Удмуртии могли видеть в Можге. Об этом сообщил сам Александр Деев в соцсетях.

«Друзья, спасибо за неравнодушие и содействие в поиске моей собаки. Благодарю всех, кто делал лайки и репосты информации, поддерживал и словом, и делом. Предложения помощи и участие в поиске неоценимы для меня. Я мысленно уже попрощался с другом, и вот появилась надежда. Сегодня около 12:30 на стоянке около шиномонтажа в Можге по ходу движения в Ижевск женщина-таксист видела похожего пса. Его выгуливал мужчина лет 50-ти, по виду водитель со стажем. На нём был светло-кремовый бушлат, штаны зимние цвета топленого молока. Рядом стояли два грузовичка, типа «Газели». Возможно, он нашёл пса, и есть вероятность, что кому-то отдал (продал) или сдал в приют для животных. Друзья, прошу отозваться тех, кто видел или увидит собаку, не оставаться равнодушными», — написал Александр Деев.

Напомним, пёс породы Миттельшнауцер по кличке Жиган потерялся в Зуевых Ключах в конце марта. Его приметы: кобель не купированный, в паху есть клеймо UHF, недавно после тримминга. Возраст 2 года. Окрас: соль с перцем (серый).

Всех, кто видел собаку, глава Малопургинского района просит сообщить об этом по телефону 8 950 150 23 54. Хозяин гарантирует вознаграждение.