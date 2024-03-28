Прощание с бывшим заместителем главы Можги по соцполитике пройдёт 29 марта

Можга. Удмуртия. Прощание с бывшим заместителем главы Можги по социальной политике Сергеем Грачевым пройдёт 29 марта в ДК «Дубитель» с 10:30. Об этом сообщил мэр Можги Эрик Уразов в соцсетях.

Сергей Грачев родился 5 мая 1968 года. После учебы отслужил в армии, после службы поступил в Глазовский государственный педагогический институт на исторический факультет.

Трудовую деятельность начал школьным учителем в родном учебном заведении — школе №3. С 1994 по 2003 годы работал в Центре занятости Можги, шесть лет занимал руководящие должности.

После этого три года работал начальником Можгинской почты. С 2006 по 2018 год был заместителем главы администрации Можги по соцполитике. С 2018 по 2022 годы работал заместителем директора по безопасности Можгинского агропромышленного колледжа. В августе 2023 года вернулся на должность заместителя главы администрации города по социальной политике.

«Он находил взаимопонимание с руководителями, коллегами и подчиненными. Был прямолинейным и требовательным, но в то же время дружелюбным и обладающим чувством юмора человеком, и всегда стремился помочь людям», — высказался Эрик Уразов.

За многолетний труд Сергей Грачев был награждён Почётной грамотой Госсовета Удмуртии, почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Удмуртии», почётной грамотой Министерства образования и науки, а также другими ведомственными наградами.