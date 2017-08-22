Дополнительное здание детского сада появится на месте бывшего Октябрьского РОВД в Ижевске

При наличии финансирования, в 2018 году подготовят проектную документацию.

Ижевск. Удмуртия. На месте бывшего Октябрьского отдела полиции в Ижевске появится дополнительное здание детского сада. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе города.

По данным муниципалитета, в настоящее время разрабатывается проект «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ижевск» на 2017-2035 годы». В соответствии с этим документом на участке планируется построить дополнительное здание детского сада №81. Новые помещения на Вадима Сивкова, 265б смогут принять еще 220 малышей. При наличии финансирования, в 2018 году будет разработана проектная документация.

Снос бывшего здания Октябрьского РОВД в Ижевске В Ижевске снесли здание, в котором ранее располагался отдел полиции №2. Планируется, что в 2019 году на этом месте откроется дополнительный корпус детского сада на 220 мест.

Напомним, что ранее в старом здании детского сада возле кафе «Минутка» располагался отдел полиции. В 2014 году правоохранители переехали в новое помещение на Удмуртской, 285. В июле этого года корпус бывшего детского сада и отдела полиции начали разбирать.