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      Дополнительное здание детского сада появится на месте бывшего Октябрьского РОВД в Ижевске

      10:50, 22 августа, 2017
      Дарья Саушина
      10:50, 22 августа, 2017
      Дарья Саушина
      82
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады
      Фото: ИА "Сусанин"
      82
      0

      При наличии финансирования, в 2018 году подготовят проектную документацию.

      Ижевск. Удмуртия. На месте бывшего Октябрьского отдела полиции в Ижевске появится дополнительное здание детского сада. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе города.

      По данным муниципалитета, в настоящее время разрабатывается проект «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ижевск» на 2017-2035 годы». В соответствии с этим документом на участке планируется построить дополнительное здание детского сада №81. Новые помещения на Вадима Сивкова, 265б смогут принять еще 220 малышей. При наличии финансирования, в 2018 году будет разработана проектная документация.

      Снос бывшего здания Октябрьского РОВД в Ижевске

      В Ижевске снесли здание, в котором ранее располагался отдел полиции №2. Планируется, что в 2019 году на этом месте откроется дополнительный корпус детского сада на 220 мест.

      Напомним, что ранее в старом здании детского сада возле кафе «Минутка» располагался отдел полиции. В 2014 году правоохранители переехали в новое помещение на Удмуртской, 285. В июле этого года корпус бывшего детского сада и отдела полиции начали разбирать.

      10:50, 22 августа, 2017
      Дарья Саушина
      82
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады

       

       

       

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