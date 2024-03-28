В Можгинском районе осудили братоубийцу

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе назначили наказание местному жителю за убийство брата. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в конце декабря 2023 года 47-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с родным братом и их общим знакомым. В ходе посиделки подсудимый предложил подстричь знакомого, но последний отказался, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения.

Брат подсудимого заступился за знакомого, и тот ушёл домой, а между родственниками возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый нанёс множественные удары кухонным ножом, из-за чего его брат скончался на месте.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.