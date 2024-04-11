В Можгинском районе обрушилась часть плотины Малосюгинского пруда

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе на плотине Малосюгинского пруда обрушилась стенка левой шахты водосброса. Из-за этого образовался провал грунта. Об этом сообщил председатель правительства Ярослав Семенов в соцсетях.

Пруд находился в аренде у частного лица, который после аварии оградил место провала и установил железобетонные блоки при въезде на плотину. Пока проезд там запрещен.

Ремонт плотины проведут после стабилизации паводковой ситуации, отметил Ярослав Семенов. Пока что увеличен объём сброса воды через две другие шахты.

«Пруд находится далеко от мест проживания людей. Ситуация угрозы не представляет», — резюмировал председатель правительства.