Юный уроженец Можги признан лучшим защитником Каспийского Кубка «Динамо»

Можга. Удмуртия. 14-летний уроженец Можги Степан Захаров в составе московской футбольной команды «Динамо» стал победителем Каспийского Кубка «Динамо». Как сообщает администрация Можги в соцсетях, юношу признали лучшим защитником по итогам турнира.

Отмечается, что розыгрыш Каспийского Кубка «Динамо» состоялся 7 апреля в Каспийске среди команд, состоящих из спортсменов 2010 года рождения. На первом месте оказалась «Динамо-Москва», на втором — «Динамо-Дагестан», на третьем — «Динамо-Воронеж».

Можгинец Степан Захаров учится и тренируется в Москве с 2023 года. Играет в своей любимой команде «Динамо». В её составе он уже завоевал «Кубок Москвы» и бронзу Первенства России по футболу.

В футбольную команду «Динамо» в Можге он пришёл 6-летним мальчиком. Через некоторое время юного футболиста пригласили в Ижевск — учиться и играть за школу «Зенит». Там Степану и его семье поступило предложение — выступать за футбольный клуб «Динамо-Москва».

Напомним, ранее 17-летняя уроженка Увы Ульяна Обухова провела дебютный матч за женский футбольный клуб ЦСКА.