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Мост в Можге через Сюгаилку планируют капитально отремонтировать

14:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мост в Можге через Сюгаилку планируют капитально отремонтировать
14:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
121
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#Можга\n#мосты\n#капитальный ремонт
Фото: unsplash.com (Nicolas Häns)
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На время работ движение здесь полностью перекроют.

Можга. Удмуртия. Мост через реку Сюгаилку в Можге капитально отремонтируют. Об этом в соцсетях сообщил руководитель Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачёв.

«На сегодняшний день здесь ведутся проектные работы по капрмемонту моста, который находится в предаварийном состоянии. Поэтому все конструкции моста будут полностью удаляться. На период от полутора до двух месяцев здесь не будет движения», — отметил министр.

Он пояснил, что сначала движение машин организуют через другие улицы Можги, а когда будет сделана одна сторона моста, то по ней организуют реверсивное движение. Полностью запустить мост планируют в 2025 году.

14:30, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
121
0
#Можга\n#мосты\n#капитальный ремонт