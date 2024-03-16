Мост в Можге через Сюгаилку планируют капитально отремонтировать

Можга. Удмуртия. Мост через реку Сюгаилку в Можге капитально отремонтируют. Об этом в соцсетях сообщил руководитель Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачёв.

«На сегодняшний день здесь ведутся проектные работы по капрмемонту моста, который находится в предаварийном состоянии. Поэтому все конструкции моста будут полностью удаляться. На период от полутора до двух месяцев здесь не будет движения», — отметил министр.

Он пояснил, что сначала движение машин организуют через другие улицы Можги, а когда будет сделана одна сторона моста, то по ней организуют реверсивное движение. Полностью запустить мост планируют в 2025 году.