Концерн «Калашников» разработал сбивающее беспилотники оружие

Устройство предназначено для использования как представителями силовых структур, так и обычными гражданами.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» разработал радиоэлектронное оружие, которое поможет сбивать беспилотники. Как пишет «Российская газета», об этом на открытии форума «Армия-2017» рассказал заместитель гендиректора компании Zala Aero Group, входящей в концерн, Константин Абашкин.

Устройство нового поколения REX 1 предназначено для борьбы с незаконным использованием дронов. При этом использовать его можно не только в силовых структурах, но и в гражданских целях, например, для охраны частной жизни.

Также новая разработка может подавлять GSM-сигналы мобильных телефонов, что позволяет бороться с самодельными взрывными устройствами.

В оружии есть встроенный элемент питания, обеспечивающий работу всех систем на протяжении трех часов, а также навесное оборудование, в частности, лазер видимого спектра.