Пингвин Бенедикт и его семья переехали жить в Ижевский зоопарк

Экзотических животных впервые показали посетителям зоосада.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке посетителям впервые показали пингвинов Гумбольдта. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе зоосада.

Пингвинов Гумбольдта показали посетителям в Ижевском зоопарке Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-22.

Клементина, Бенедикт, Рональд, Фарго и Цой месяц провели в карантине, а сейчас их провели в специальный вольер. Теперь жители Удмуртии могут полюбоваться экзотическими животными.

Наша справка:

Пингвин Гумбольдта встречается на западном побережье Южной Америки. Он имеет чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы чёрные.