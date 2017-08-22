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      Пингвин Бенедикт и его семья переехали жить в Ижевский зоопарк

      15:34, 22 августа, 2017
      15:34, 22 августа, 2017
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      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
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      Экзотических животных впервые показали посетителям зоосада.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке посетителям впервые показали пингвинов Гумбольдта. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе зоосада.

      Пингвинов Гумбольдта показали посетителям в Ижевском зоопарке

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-22.

      Клементина, Бенедикт, Рональд, Фарго и Цой месяц провели в карантине, а сейчас их провели в специальный вольер. Теперь жители Удмуртии могут полюбоваться экзотическими животными.

      Наша справка:

      Пингвин Гумбольдта встречается на западном побережье Южной Америки. Он имеет чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы чёрные. 

      15:34, 22 августа, 2017
      197
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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