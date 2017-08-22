В Можге автобус сбил человека на пешеходном переходе

Авария произошла на перекрестке улиц Наговицына и Можгинская.

Можга. Удмуртия. В Можге пассажирский автобус сбил человека на регулируемом пешеходном переходе. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло во вторник, 22 августа, около 9:40 на перекрестке улиц Наговицына и Можгинская. Сведений по участникам аварии пока нет.

«Причины и условия будут установлены в ходе расследования», - уточнили в ведомстве.

На видео с места происшествия, которое появилось в социальных сетях, видно, что автобус не успел проехать перекресток, а пешеход уже начал переходить улицу.