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В Можгинском районе рабочего убило упавшим деревом

08:30, 04 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можгинском районе рабочего убило упавшим деревом
08:30, 04 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
705
0
#Можга\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба СУ СКР по УР
705
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Трагедия произошла 2 апреля.

Можга. Удмуртия. 2 апреля в Можгинском районе при валке леса погиб рабочий подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла в Горнякском лесничестве, где шла валка леса в рамках договора подряда. На одного из рабочих упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

08:30, 04 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
705
0
#Можга\n#Удмуртия\n#уголовное дело