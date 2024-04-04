В Можгинском районе рабочего убило упавшим деревом

Можга. Удмуртия. 2 апреля в Можгинском районе при валке леса погиб рабочий подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла в Горнякском лесничестве, где шла валка леса в рамках договора подряда. На одного из рабочих упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).