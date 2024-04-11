Проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений разработают в Можге

Можга. Удмуртия. Природоохранная межрайонная прокуратура Удмуртии обязала разработать проект санитарно-защитной зоны для очистных сооружений МУП ЖКХ Можги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что предприятие использует канализацию с нарушениями федерального законодательства. У объекта отсутствует окончательная санитарно-защитная зона при сбросе сточных вод в реку Сюга.

Из-за этого прокурор обратился в Можгинский районный суд, чтобы МУП ЖКХ Можги обязали разработать проект санитарно-защитной зоны. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.