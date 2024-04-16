Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

В мае на территории Можгинского и Малопургинского районов начнётся ремонт трассы М-7

08:30, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В мае на территории Можгинского и Малопургинского районов начнётся ремонт трассы М-7
08:30, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
660
0
#Можга\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#М-7\n#ремонт
Фото: vk.com/a.gorbachevv
660
0

На протяжении 45 км дорожники заменят верхний слой старого покрытия.

Можга. Удмуртия. В Можгинском и Малопургинском районах с 1 мая стартует ремонт федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев, ссылаясь на ФКУ Упрдор «Прикамье». 

Работы пройдут с 96 км по 141 км — от села Пычас до Пугачево. Дорожники заменят изношенный верхний слой покрытия на участке дороги протяжённостью 45 км. Помимо этого, им предстоит отремонтировать обочины. 

Ремонт будет вестись в две смены. Согласно контракту, работы должны быть завершены в ноябре 2025 года, но подрядчику дали задачу выполнить всё до конца сентября 2024 года. 

Чтобы обеспечить безопасность движения, в ближайшие дни подрядчик установит временные дорожные знаки, которые будут ограничивать скорость и запрещать обгон. 

08:30, 16 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
660
0
#Можга\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#М-7\n#ремонт