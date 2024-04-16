В мае на территории Можгинского и Малопургинского районов начнётся ремонт трассы М-7

Можга. Удмуртия. В Можгинском и Малопургинском районах с 1 мая стартует ремонт федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев, ссылаясь на ФКУ Упрдор «Прикамье».

Работы пройдут с 96 км по 141 км — от села Пычас до Пугачево. Дорожники заменят изношенный верхний слой покрытия на участке дороги протяжённостью 45 км. Помимо этого, им предстоит отремонтировать обочины.

Ремонт будет вестись в две смены. Согласно контракту, работы должны быть завершены в ноябре 2025 года, но подрядчику дали задачу выполнить всё до конца сентября 2024 года.

Чтобы обеспечить безопасность движения, в ближайшие дни подрядчик установит временные дорожные знаки, которые будут ограничивать скорость и запрещать обгон.