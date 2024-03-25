Дорогу по улице маршала Фалалеева в Можге расширят до трёх полос

Можга. Удмуртия. В Можге капитально отремонтируют улицу маршала Фалалеева. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пишет глава города Эрик Уразов.

В планах расширить проезжую часть до трёх полос. Также с каждой стороны подрядчик обустроит тротуары, установит новые остановки и освещение.

«Были вопросы у проектировщиков, обсуждали, какие лучше технические решения принять, чтобы жителям и автомобилистам было удобно», — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Сейчас продолжается проектирование объекта. В мае власти рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы, после которого сразу начнётся подготовка к ремонту. При таком развитии событий работы планируется начать в 2024 году, а закончить в 2025.

Отмечается, что в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Можге также отремонтируют ещё 6 участков дорог общей протяжённостью около 4 км. Работы проведут по улицам: Сюгаильской, Дзержинского и Лесной, Гагарина. Также будут обновлены тротуары по улицам Горбунова и Дзержинского.