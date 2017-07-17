Удмуртия в минуту: пожар в селе Первомайский и высотка на Татар-базаре

Обзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. В селе Первомайский загорелись хозяйственные постройки. Для того чтобы потушить огонь понадобилось 50 единиц техники и более 170 человек. Из-за происшествия в режим готовности привели авиацию МЧС. C пожаром боролись почти 2 часа. Об этом и других событиях в традиционной вечерней рубрике «Сусанина».

Высотка во дворе:

Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения строительства высотного дома. Объект располагается посреди частного сектора. По мнению старожилов, теперь их новые соседи заставят все проезды личным транспортом.

Деньги на тепло:

Учредителя управляющей компании из Увы заподозрили в мошенничестве на 19 млн рублей. Правоохранители считают, что собранные с жителей деньги мужчина переводил на счета подконтрольной ему организации.

Погода в доме:

Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах на территории региона. Администрация Ижевска в связи с этим напомнила о тех улицах, которые может затопить из-за сильных дождей. Вероятность осадков сохранится до позднего вечера 17 июля.

Подготовка к сезону:

Несколько игроков покинули расположение «Ижстали» перед очередным этапом подготовки к новому сезону. До конца июля «сталевары» будут тренироваться на базе «Чекерила». Игроков ожидают тренировки на льду и двусторонние игры.