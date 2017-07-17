  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: пожар в селе Первомайский и высотка на Татар-базаре

      18:20, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:20, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      98
      0
      #спорт\n#МЧС\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      98
      0

      Обзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. В селе Первомайский загорелись хозяйственные постройки. Для того чтобы потушить огонь понадобилось 50 единиц техники и более 170 человек. Из-за происшествия в режим готовности привели авиацию МЧС. C пожаром боролись почти 2 часа. Об этом и других событиях в традиционной вечерней рубрике «Сусанина».

      (null)

      (null)

      Высотка во дворе:

      Жители Татар-базара в Ижевске не могут добиться прекращения строительства высотного дома. Объект располагается посреди частного сектора. По мнению старожилов, теперь их новые соседи заставят все проезды личным транспортом.

      Деньги на тепло:

      Учредителя управляющей компании из Увы заподозрили в мошенничестве на 19 млн рублей. Правоохранители считают, что собранные с жителей деньги мужчина переводил на счета подконтрольной ему организации.

      Погода в доме:

      Жителей Удмуртии предупредили о возможных грозах на территории региона. Администрация Ижевска в связи с этим напомнила о тех улицах, которые может затопить из-за сильных дождей. Вероятность осадков сохранится до позднего вечера 17 июля.

      Подготовка к сезону:

      Несколько игроков покинули расположение «Ижстали» перед очередным этапом подготовки к новому сезону. До конца июля «сталевары» будут тренироваться на базе «Чекерила». Игроков ожидают тренировки на льду и двусторонние игры.

      18:20, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      98
      0
      #спорт\n#МЧС\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5451

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3239
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3152
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      3038
      12:01, 12 июля, 2017

      Универсал из Ижевска: «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал Lada Vesta SW Cross

      2483
      13:13, 16 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2566

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1848
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1496
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1202
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      911
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1026

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      764
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      602
      11:05, 14 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      570
      12:20, 10 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      568
      10:30, 14 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: пожар в селе Первомайский и конфликт с застройщиком

      Как не заблудиться в лесу

      Что делать, если вы заблудились в лесу