Попавшие под завал рабочие на Урале подают сигналы о том, что живы

Калья. Свердловская область. Двое горняков оказались отрезаны обрушением породы от выхода из шахты «Кальинская» в Свердловской области. Оказавшиеся под завалами люди подают сигналы о том, что живы, их состояние неизвестно, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в пресс-службе Североуральского бокситового рудника, инцидент произошел в очистном забое. Принимаются меры по спасению пострадавших.

Напомним, 18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области завалами отрезало от поверхности 13 горняков. Для их спасения были направлены специалисты из Москвы, к предполагаемому месту нахождения пострадавших бурили скважины, но результата добиться не удалось. Живы ли рабочие, неизвестно. 25 марта стало известно, что рудник может быть затоплен.