Учредителя управляющей компании из Увы заподозрили в мошенничестве на 19 млн рублей

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ува. Учредителя управляющей компании из Увы заподозрили в мошенничестве в сфере ЖКХ на 19 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 41-летнего мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (Мошенничество – прим. ред.).

По версии следствия, подозреваемый несколько лет, используя служебное положение (единственный учредитель), перечислял часть денег, полученных от жителей района, на расчетные счета подконтрольной ему строительной организации под видом договоров займа.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.